Англія

АПЛ визначає головного героя вересня у змаганні.

Через те, що у вересні в АПЛ більше не буде поєдинків, голосування за найкращого тренера у вересні розпочалось раніше.

Серед претендентів: тренер Тоттенгема Антоніо Конте, коуч Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг та наставник Борнмута Гарі О'Ніл.

Під керівництвом Конте Тоттенгем у вересні здобув дві перемогу у чемпіонаті — 2:1 над Фулгемом та 6:2 над Лестером.

Команда Еріка тен Гага також зіграла дві гри в АПЛ у вересні. Вони здобули перемоги над Лестером (1:0) та над Арсеналом (3:1).

А Борнмут після приходу Гарі О'Ніла на тренерську посаду здобув перемогу над Ноттінгемом та зіграв унічию із Ньюкаслом.