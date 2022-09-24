Англія

Бразильський форвард міг опинитися в іншому лондонському клубі, а не у Тоттенгемі.

У літнє трансферне вікно Евертон розлучився зі своїм ключовим гравцем атаки, погодившись продати Рішарлісона у Тоттенгем за 58 мільйонів євро.

Однак, за словами 25-річного бразильця, до нього був інтерес з боку двох інших лондонських грандів.

"Так, я знаю, що Челсі робив пропозицію влітку... і я думаю, що Арсенал зв'язався з Евертоном, щоб запитати про ситуацію з моїм майбутнім.

Але "шпори" просто прийшли і заплатили потрібну суму, розумієте? Все просто", — цитує слова Рішарлісона журналіст Фабриціо Романо.

В поточному сезоні Рішарлісон встиг провести за Тоттенгем вісім матчів, в яких він забив два голи та віддав два асисти.