Принциповий поєдинок між Арсеналом та Тоттенгемом відбудеться 1 жовтня.
Олександр Зінченко, getty images
24 вересня 2022, 21:06
Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко пропустив останні кілька ігор на клубному рівні, а також не поїхав до національної збірної України на матчі Ліги націй.
Через травму литкового м'яза 25-річний українець залишився в Лондоні, тоді як в Арсеналі сподіваються, що це пошкодження не надто серйозне. В клубі розраховують на якнайшвидше повернення Олександра на футбольне поле.
Як повідомляє Goal, у стані "канонірів" розраховують, що Зінченко буде у повній бойовій готовності до принципового поєдинку проти Тоттенгема в рамках дев'ятого туру АПЛ, що відбудеться першого жовтня.
В поточному сезоні українець провів за Арсенал п'ять матчів, у яких відзначився одним асистом.