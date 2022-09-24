Англія

Принциповий поєдинок між Арсеналом та Тоттенгемом відбудеться 1 жовтня.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко пропустив останні кілька ігор на клубному рівні, а також не поїхав до національної збірної України на матчі Ліги націй.

Через травму литкового м'яза 25-річний українець залишився в Лондоні, тоді як в Арсеналі сподіваються, що це пошкодження не надто серйозне. В клубі розраховують на якнайшвидше повернення Олександра на футбольне поле.

Як повідомляє Goal, у стані "канонірів" розраховують, що Зінченко буде у повній бойовій готовності до принципового поєдинку проти Тоттенгема в рамках дев'ятого туру АПЛ, що відбудеться першого жовтня.

В поточному сезоні українець провів за Арсенал п'ять матчів, у яких відзначився одним асистом.