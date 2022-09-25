Англія

Француз високо оцінює можливості молодого форварда

Колишній захисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Патріс Евра вражений грою Ерлінга Голанда.

"Голанд – монстр. Це справжній кілер, кілер перед воротами, який використовує фізику, правильно рухається. Для людини з таким зростом та неймовірною силою він дуже різкий. Голанд схожий на гепарда, як на мене.

Він повернув Манчестер Сіті на вірний шлях. Це справжній форвард. Клубу вдавалось вигравати Прем'єр-лігу без нападника, але в них були проблеми в Лізі чемпіонів. Тепер вони не мають виправдань.

Коли вони програли фінал проти Челсі, Гвардіола вирішив грати без нападаючого. Тепер такого вже не станеться", — сказав Евра.

У склад Манчестер Сіті у сезоні-2022/23 Голанд забив 14 голів в 10 матчах в усіх змаганнях та віддав один асист.