Англія

"Чайки" хочуть непогано заробити на еквадорському хавбеку.

Центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може змінити клубну прописку, проте залишитися в АПЛ.

У підписанні 20-річного еквадорця зацікавлені Ліверпуль, лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед, проте для його підписання потенційним покупцям доведеться заплатити серйозну суму.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Брайтон готовий попрощатися з Кайседо за 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону еквадорський хавбек провів 26 поєдинків, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.