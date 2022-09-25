"Чайки" хочуть непогано заробити на еквадорському хавбеку.
Мойзес Кайседо, getty images
25 вересня 2022, 16:57
Центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може змінити клубну прописку, проте залишитися в АПЛ.
У підписанні 20-річного еквадорця зацікавлені Ліверпуль, лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед, проте для його підписання потенційним покупцям доведеться заплатити серйозну суму.
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Брайтон готовий попрощатися з Кайседо за 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Минулого сезону еквадорський хавбек провів 26 поєдинків, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.