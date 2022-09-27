"Червоні дияволи" вже погодили особистий контракт із півзахисником.
Коди Гакпо, Getty Images
27 вересня 2022, 11:59
Манчестер Юнайтед зберігає інтерес до вінгера ПСВ Коді Гакпо, повідомляє Forbes.
23-річний футболіст, як і раніше, входить до списку трансферних цілей МЮ. Його хочуть підписати 2023 року.
Зазначається, що англійський клуб домовився з гравцем збірної Нідерландів щодо умов особистого контракту.
Цього сезону лівий вінгер забив 10 голів і віддав 9 результативних передач у 13 матчах за ПСВ у всіх турнірах.