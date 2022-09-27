Англія

"Сороки" націлилися на придбання 21-річного футболіста.

Ньюкасл виявляє інтерес до Михайла Мудрика, повідомляє iNews.

За інформацією джерела, за 21-річного футболіста англійська команда готова сплатити 50 мільйонів євро.

Повідомляється, що така пропозиція має влаштувати Шахтар, адже вони саме стільки й вимагають.

Скаути позитивно оцінили виступи Мудрика у складі збірної України та у Лізі чемпіонів.

Окрім того, очікується, що скаути Ньюкасла відвідають матч Селтік – Шахтар, який відбудеться 25 жовтня, щоб спостерігати за Мудриком.

У поточному сезоні Михайло провів 5 матчів за "гірників", у яких забив 2 голи і зробив 3 асисти. Його контракт із Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.