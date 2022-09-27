31-річний футболіст відновився після травми.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
27 вересня 2022, 16:44
Нголо Канте повернувся до тренувань, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, французький футболіст залікував травму підколінного сухожилля.
Зазначимо, що через травму 31-річний хавбек пропустив шість матчів на клубному рівні.
Канте грає за Челсі з 2016 року. З клубом він вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу.
Цього сезону Канте провів на полі лише дві гри (175 хвилин у сумі) через травми.