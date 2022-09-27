Англія

31-річний футболіст відновився після травми.

Нголо Канте повернувся до тренувань, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, французький футболіст залікував травму підколінного сухожилля.

Зазначимо, що через травму 31-річний хавбек пропустив шість матчів на клубному рівні.

Канте грає за Челсі з 2016 року. З клубом він вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Канте провів на полі лише дві гри (175 хвилин у сумі) через травми.