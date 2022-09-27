Англія

Представник гравця прокоментував проблеми бразильця у Ліверпулі.

Цього літа Артур Мело в останній день трансферного вікна змінив Ювентус на Ліверпуль на правах оренди. Однак у новій команді має проблеми з адаптацією.

"Кілька перших тижнів йдуть на адаптацію та відновлення фізичного стану.

Всі дуже задоволені Артуром, він відмовився від відпустки, щоб залишитись у Ліверпулі для додаткової роботи.

Незабаром він буде готовий на всі 100%", – сказав агент в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Раніше були чутки, що Ліверпуль може повернути Артура до Ювентусу вже в січні, проте потім цю інформацію спростували.