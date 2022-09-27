Англія

Колишній гравець Челсі та інших клубів вирішив "повісити бутси на цвях".

Колишній півзахисник Челсі, Сток Сіті та збірної Нігерії 35-річний Джон Обі Мікел завершив професійну кар'єру.

"Все прекрасне колись закінчується. Моя професійна кар'єра завершується сьогодні. Дуже задоволений тим, чого я досягнув за 20 років своєї трудової діяльності.

Все це було б неможливим без непохитної підтримки моєї сім’ї, менеджерів, клубів, тренерів, товаришів по команді і, найголовніше, моїх відданих уболівальників.

Ви підтримували мене у моїх злетах і падіннях, навіть у ті дні, коли я не виправдав ваших сподівань. Я кажу вам велике спасибі".

У складі Челсі нігерієць зіграв 372 поєдинки в усіх змаганнях, забив шість голів та віддав 13 гольових передач.

41 матч у нього у складі Сток Сіті, 31 за Тянцьзинь, 27 за Трабзонспор, 19 за Мідлсбро, 6 у складі Люна та 2 за Аль-Кувейт, який став його останнім клубом.

Серед трофеїв у Мікела: Ліга чемпіонів, два титули АПЛ, Ліга Європи, чотири Кубки Англії та Кубок африканських націй.