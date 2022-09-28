18-річний Гаранг Куол приєднається до "сорок", але очікується, що після цього вирушить в оренду.
Гаранг Куол, Федерація футболу Австралії
28 вересня 2022, 20:29
Ньюкасл Юнайтед працює на трансферному ринку не лише над посиленням стартового складу, а й на перспективу.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "сороки" погодили перехід молодого нападника Гаранга Куола, який виступає Сентрал Кост із вищого дивізіону Австралії.
Стверджується, що вже заплановано медогляд у Великій Британії. За інформацією Sky Sports, після підписання контракту із Ньюкаслом 18-річний форвард вирушить в оренду.
Минулого сезону Гаранг Куол провів десять матчів, у яких забив чотири голи та віддав один асист. Також юний уродженець Єгипту викликався до збірної Австралії, але поки що залишався лише у заявках на товариські матчі.