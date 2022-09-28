Футболіст буде заліковувати пошкодження.
Натан Паттерсон, Getty Images
28 вересня 2022, 22:24
У матчі Ліги націй між Шотландією та Україною, у якому команда з Великої Британії перемогла з рахунком 3:0, травму отримав захисник Евертона Натан Паттерсон.
Після проходження медогляду стало відомо, що Паттерсон не буде доступним Френку Лампарду протягом 4 або 5 тижнів.
Лікарі діагностували в молодого флангового захисника пошкодження щиколотки — клуб вже підтвердив це.
Після консультації з фахівцем у Лондоні Паттерсон пройде лікування під наглядом медичної служби Евертона на їхній тренувальній базі Фінч Фарм.