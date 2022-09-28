Англія

Футболіст буде заліковувати пошкодження.

У матчі Ліги націй між Шотландією та Україною, у якому команда з Великої Британії перемогла з рахунком 3:0, травму отримав захисник Евертона Натан Паттерсон.

Після проходження медогляду стало відомо, що Паттерсон не буде доступним Френку Лампарду протягом 4 або 5 тижнів.

Лікарі діагностували в молодого флангового захисника пошкодження щиколотки — клуб вже підтвердив це.

Після консультації з фахівцем у Лондоні Паттерсон пройде лікування під наглядом медичної служби Евертона на їхній тренувальній базі Фінч Фарм.