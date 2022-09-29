Англія

"Сині" виявляють інтерес до 23-річного футболіста.

Челсі спробує купити півзахисника Вест Гема Деклана Райса наступного літа, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, наступного літа лондонський клуб хоче підписати як мінімум одного молодого півзахисника топ-рівня незалежно від майбутнього Нголо Канте та Жоржиньо.

Лондонці зберігають інтерес до Деклана Райса і можуть зробити пропозицію про його трансфер наступного літа.

У поточному сезоні Райс провів 7 матчів в АПЛ і відзначився двома асистами.