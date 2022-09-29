Англія

19-річний футболіст наступного літа може розпочати виступи в АПЛ.

Джуд Беллінгем став головною метою для Ліверпуля наступного літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

У боротьбі за Беллінгема точно візьме участь Ліверпуль, який минулого літа хотів підписати опорника Орельєна Чуамені, що в результаті опинився в Реалі.

У зв'язку з невдачею у переговорах із французом, який хотів грати лише за мадридський клуб, Ліверпуль відклав гроші на покупку нового півзахисника влітку 2023 року. Беллінгем стане пріоритетною метою Ліверпуля.

Цього сезону хавбек забив 3 голи в 10 матчах за Борусію Дортмунд у всіх турнірах.