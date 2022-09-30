Англія

Лондонський клуб бажає підписати лідера Лейпцига.

Півзахисник Лейпцига та збірної Франції Крістофер Нкунку може узимку або влітку опинитись у Челсі. Про це пише Ніколо Скіра.

Лондонський клуб вже почав працювати над цим трансфером і погодив особистий контракт із 24-річним гравцем.

Деталі контракту поки що невідомі. Контракт Нкунку із Лейпцигом діє до 2026 року, але у ньому є відступні — 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що хоче зберегти француза на наступний сезон, але якщо хтось буде готовий заплатити за нього 100 мільйонів євро — не стане відмовляти.