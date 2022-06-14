Германия

Футболіст провів солідний сезон та зацікавив багато клубів.

Лейпциг все ж готовий продати лідера минулого сезону Крістофера Нкунку. Про це повідомляє Independent.

За інформацією видання, клуб хоче бачити хавбека і у наступному сезоні, але якщо хтось буде готовий заплатити за нього 100 мільйонів євро — не стане відмовляти.

Футболіст вважає, що ще один сезон у Лейпцигу стане корисним для його розвитку. Він готовий надалі захищати кольори Ред Булла.

24-річний гравець входить до шорт-листів Арсенала, Манчестер Юнайтед, та його рідного ПСЖ. Відомо, що перемовини наразі ведуться з МЮ.

На рахунку Нкунку 34 матчі в сезоні-2021/22 Бундесліги, в яких забив 20 голів та зробив 13 результативних передач.