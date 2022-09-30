Англія

Захисник прокоментував майбутній поєдинок.

Напередодні манчестерського Дербі захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан розповів про значення цього матчу для фанатів.

"Я вважаю, що це особливий матч для уболівальників. Це суперництво дуже важливе для них, і ми це поважаємо. Ми хочемо зробити їх щасливими, тому ми хочемо боротися та перемагати проти команд як Сіті чи Ліверпуль".

Також французький центральний захисник заявив, що вже відчуває себе "манкуніанцем".

"Так, це правда, і я почуваюся комфортно. Я також відчуваю підтримку вболівальників, тому це дуже важливо", — сказав Варан.

Нагадаємо, що матч між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті 2 жовтня на Етіхаді. Початок матчу — о 16:00.