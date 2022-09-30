Захисник прокоментував майбутній поєдинок.
Рафа Варан, Getty Images
30 вересня 2022, 11:22
Напередодні манчестерського Дербі захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан розповів про значення цього матчу для фанатів.
"Я вважаю, що це особливий матч для уболівальників. Це суперництво дуже важливе для них, і ми це поважаємо. Ми хочемо зробити їх щасливими, тому ми хочемо боротися та перемагати проти команд як Сіті чи Ліверпуль".
Також французький центральний захисник заявив, що вже відчуває себе "манкуніанцем".
"Так, це правда, і я почуваюся комфортно. Я також відчуваю підтримку вболівальників, тому це дуже важливо", — сказав Варан.
Нагадаємо, що матч між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті 2 жовтня на Етіхаді. Початок матчу — о 16:00.