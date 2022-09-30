Клуб бажає підсилити лінію захисту зимою або влітку.
Кім Мін-Дже. Getty Images
30 вересня 2022, 12:24
Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписання центрального захисника Наполі Кім Мін-Дже взимку або влітку.
Футболіст, який нещодавно приєднався до Наполі із Фенербахче, вже став одним з лідерів оборони італійського клубу.
Манчестер Юнайтед не буде проблемою викласти за гравця збірної Південної Кореї 50 мільйонів євро, що може влаштувати неаполітанців. Про це пише журналіст Альфредо Педулла.
Представник Серії А придбав гравця влітку 2022 року за 18 мільйонів євро на заміну Каліду Кулібалі, який перейшов у Челсі.
З початку сезону центрбек провів за Наполі 8 поєдинків, відзначившись двома забитими м'ячами. Його угода з Наполі діє до літа 2025 року.