Англія

Клуб бажає підсилити лінію захисту зимою або влітку.

Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписання центрального захисника Наполі Кім Мін-Дже взимку або влітку.

Футболіст, який нещодавно приєднався до Наполі із Фенербахче, вже став одним з лідерів оборони італійського клубу.

Манчестер Юнайтед не буде проблемою викласти за гравця збірної Південної Кореї 50 мільйонів євро, що може влаштувати неаполітанців. Про це пише журналіст Альфредо Педулла.

Представник Серії А придбав гравця влітку 2022 року за 18 мільйонів євро на заміну Каліду Кулібалі, який перейшов у Челсі.

З початку сезону центрбек провів за Наполі 8 поєдинків, відзначившись двома забитими м'ячами. Його угода з Наполі діє до літа 2025 року.