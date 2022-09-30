Англія

Футболіст та тренер МЮ отримали свої нагороди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі.

Під керівництвом нідерландського фахівця у вересні МЮ здобув перемогу над Лестером (1:0) та над Арсеналом (3:1). Також Юнайтед повернувся до топ-5 у таблиці.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став найкращим гравцем вересня в АПЛ.

На рахунку Рашфорда дубль у ворота Арсенала та гольова передача на Джейдона Санчо у грі проти Лестера.

У наступному матчі Манчестер Юнайтед гостюватиме на Етіхаді, де зустрінеться з Манчестер Сіті 2 жовтня. Початок матчу — о 16:00.