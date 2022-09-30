Англія

Батько зіркового форварда розповів про список з клубів, куди хотів би перейти його син.

Батько Ерлінга Голанда та відомий у минулому футболіст Альф-Інге Голанд розповів, що в них був список клубів, куди міг би перейти форвард.

"Ми поставили Манчестер Сіті із сином на першу місце у нашому списку. Другу позицію займала Баварія. Реал був третім, а ПСЖ — четвертим.

Ще ми розглядали можливість переходу в інші англійські клуби, які теж грають на високому рівні. Не буду мовчати — це Ліверпуль та Челсі. А ще була Барселона. Всі ці клуби грають приблизно на одному рівні", — розповів норвежець.

Відзначимо, що перейшовши у Манчестер Сіті Голанд продовжив виступати на топовому рівні, який був у нього у Боруссії Д. У 10 матчах за новий клуб Ерлінг забив 14 голів.