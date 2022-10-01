Англія

Сторони потенційного трансферу хотіли зберегти факт переговорів поза увагою ЗМІ.

Напередодні відомий італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив новину про те, що півзахисник німецького РБ Лейпциг та збірної Франції Крістофер Нкунку пройшов медогляд перед майбутнім потенційним переходом до лондонського Челсі.

Новоспечений головний тренер "синіх" Грем Поттер відмовився коментувати цю інформацію.

"Без коментарів", — сказав англійський спеціаліст про медичний огляд Нкунку з Челсі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, всі сторони можливого трансферу хотіли зберегти таємницю щодо переговорного процесу. Челсі на даному етапі зберігатиме мовчання, чекаючи досягнення повної угоди з Лейпцигом.

Нагадаємо, що німецький клуб розраховує заробити на продажі Нкунку не менше 100 млн євро. У цьому сезоні на рахунку Крістофера вже шість голів та один гольовий пас у 11 зустрічах.