Англія

Француз на шляху в лондонський клуб.

Півзахисник Лейпцига та збірної Франції Крістофер Нкунку, найімовірніше, влітку стане гравцем Челсі.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лідер "биків" вже пройшов медогляд в лондонському клубі. Відзначається, що угода ще не підписана.

Якщо клуби домовляться, то влітку 2023 року француз стане гравцем Челсі.

Додамо, що контракт Нкунку із Лейпцигом діє до 2026 року, але у ньому є відступні — 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що хоче зберегти француза на наступний сезон, але якщо хтось буде готовий заплатити за нього 100 мільйонів євро — не стане відмовляти.