Англія

Футболіст, схоже, вже непотрібен головному тренеру.

Нападник Евертона Саломон Рондон більше непотрібен головному тренеру клубу Френку Лампарду. Про це повідомив колишній коуч збірної Шотландії Алекс Макліш.

"Схоже, Френк відмовився від Рондона. Тренер має на це право. Зараз станеться те, що він, ймовірно, перейде тренуватися із молодіжною командою U-23 і не буде частиною першої команди.

У Бенітеса була довіра до нього. Я думаю, деякі тренери можуть отримати від гравців більше, ніж інші. Його гра у воріт суперників була не такою впевненою, як вони очікували".

"Він підходить до завершення кар'єри гравця. Йому 32, тому, можливо, залишився рік або два. Він повинен подбає про себе, я впевнений, що він це зробить.

Але не на цьому рівні, не на рівні Прем'єр-ліги. Прем'єр-ліга — найскладніша і найкраща у світі. Коли Рафа пішов, я думав, що це кінець його кар'єри в Евертоні", — цитує Макліша Football Insider.

Нагадаємо, що Рондон перейшов до "ірисок" з Далянь Про у 2021 році. Один гол він забив у 20 матчах минулого сезону, але у цьому розіграші АПЛ гольовими діями не відзначався у 4 іграх.