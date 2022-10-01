Англія

Для колишнього тренера Шахтаря зустріч із мерсисайдцями — перша на посту керманича "чайок".

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі зустрівся із Брайтоном.

Для Роберто Де Дзербі, який до переїзду в АПЛ очолював донецький Шахтар, цей матч став дебютним на посаді головного тренера Брайтона.

Цікаво, що "чайкам" виявилося достатньо лише чотирьох хвилин, щоб забити свій перший гол під керівництвом італійського фахівця.

Автором цього голу став Леандро Троссар, який потім, на 17-й хвилині, ще й оформив дубль, що став для нього дебютним у кар'єрі в рамках АПЛ.