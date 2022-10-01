Англія

До вашої уваги результати матчів 9-го туру чемпіонату Англії за суботу, перше жовтня.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало лондонське дербі між Крістал Пелес та Челсі.

Команда Патріка Вієйра відкрила рахунок вже на сьомій хвилині завдяки зусиллям Одссона Едуара, але вже до перерви "сині" повернули паритет на табло на 38 хвилині — свій дебютний гол за Челсі забив П'єр-Емерік Обамеянг.

Але головний герой зустірі для Челсі — це центральний півзахисник Конор Галлахер, що забив своєму колишньому клубу переможний для своєї команди м'яч на 90-й хвилині після виходу на заміну у другому таймі.

Таким чином, Грем Поттер дебютував на посаді головного тренера Челсі в АПЛ з перемоги у лондонському дербі.

Крістал Пелес — Челсі 1:2

Голи: Едуар, 7 — Обамеянг, 38, Галлахер, 90

Крістал Пелас: Гуайта – Клайн (Томкінс, 44), Уорд, Гуехі, Мітчелл – Олісе, Дукуре (Хьюз, 84), Езе (Шлупп, 74) – Айю, Едуар (Матета, 83), Заха

Челсі: Аррісабалага – Джеймс, Фофана, Сілва, Чілвелл – Стерлінг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чік, 56), Маунт (Пулішич, 84) – Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 7)

Попередження: Едуар, Маунт – Сілва, Ковачич

У паралельній зустрічі Евертон здобув гостьову перемогу над Саутгемптоном із рахунком 2:1.

Героями поєдинку для команди Лемпарда стали Коуді та Макніл, які забили свої дебютні голи у футболці мерсісайдського клубу.

Український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко відіграв у цьому матчі усі 90 хвилин.

Саутгемптон — Евертон 1:2

Голи: Арібо, 49 — Коуді, 52, Макніл, 54

Ньюкасл Юнайтед у своєму матчі з Фулгемом скористався вилученням Чалоби вже на восьмій хвилині та розгромив суперника з рахунком 4:1.

Фулгем — Ньюкасл 1:4

Голи: Б. Рід, 89 - Вілсон, 11, Альмірон, 33, 57, Лонгстафф, 43

Видалення: Чалоба, 8 (Фулгем)

Борнмут та Брентфорд своїх моментів у очному протистоянні не реалізували.

Борнмут — Брентфорд 0:0