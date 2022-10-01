Англія

Команди продемонстрували справжнє шоу на Енфілді.

У рамках дев'ятого раунду англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді зустрічався з Брайтоном.

Цей матч був першим для гостей під керівництвом нового головного тренера Роберто Де Дзербі.

Розпочав Брайтон дуже жваво. Перші 18 хвилин були справжнім пеклом для захисту Ліверпуля у плані пропущених голів. Адже бельгійський хавбек Леандро Троссар двічі змусив Аліссона доставати м'яч із сітки воріт. На 33 хвилині Ліверпуль, завдяки влучному пострілу Фірміно, повернувся у гру.

Юрген Клопп провів заміну одразу по перерві, випустивши Діаса на поле замість Карвалью. І вона спрацювала на 54 хвилині, коли Діас віддав гольову передачу на Фірміно — 2:2. А за 9 хвилин рахунок вже був на користь Ліверпуля. Намагаючись перервати простріл, Вебстер зрізав "круглого" у власні ворота.

На 84 хвилині Брайтон рахунок зрівняв. Справжнім героєм "чайок" став Троссар, який пішов на хет-трик у цій зустрічі.

Ліверпуль — Брайтон 3:3

Голи: Фірміно, 33, 54, Вебстер, 63 — Троссар 4, 18, 84

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цімікас (Мілнер, 59) — Гендерсон (Елліотт, 59), Фабінью, Тьяго (Нуньєс, 90), Салах, Карвалью (Діас, 46) — Фірміно (Жота, 75).

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Велтман, Еступіньян (Лаллана, 76), Марч — Мак Каллістер, Кайседо, Троссар (Лемпті, 88), Гросс (Мітома, 65) — Велбек.

Попередження: Еступіньян, Александер-Арнольд.