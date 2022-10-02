Англія

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У рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Евертон із українським захисником Віталієм Миколенком у стартовому складі брав участь у гостьовому матчі проти Саутгемптона.

Команди відіграли перший тайм за відсутності переваги збоку один одного, проте на початку другої половини гри влаштували зливу забитих м’ячів, за підсумками якої "іриски" вийшли переможцями дуелі.

Огляд матчу:

Саутгемптон — Евертон 1:2

Голи: Арібо, 49 — Коуді, 52, Макніл, 54

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Котчап, Чалета-Цар, Ларіос (Перро, 60) — С. Армстронг, Ворд-Прауз, Мейтленд-Найлз (Едозі, 67), Арібо — Мара (А. Армстронг, 60), Адамс.

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Онана (Девіс, 74), Гує, Івобі — Макніл (Гордон, 74), Мопе (Рондон, 89), Грей (Дукуре, 90+1).

Попередження: Мейтленд-Найлз, А. Армстронг — Гує, Пікфорд.