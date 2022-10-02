Англія

Фахівець зовсім незадоволений грою команди.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию у матчі проти Брайтона в АПЛ — 3:3.

"Я побачив, що атакуючі гравці Брайтона багато разів просто вривались між лініями нашого захисту. Як на мене, це було просто жахливо, бачити таке просто жахливо.

Безперечно, ми погано оборонялись в цсіх моментах, коли Троссар забивав голи. Проблеми виникали у різних зонах. Рахунок 3:3 — як поразка для Ліверпуля, хоч ми й не програли. Потрібно боротися, щоби пройти через цей період.

Хлопці можуть грати набагато краще. Створити умови, в яких вони зможуть це показати – моя робота", — сказав Клопп.

Відео забитих голів та огляд найцікавіших моментів матчу між Ліверпулем та Брайтоном дивіться на Football.ua.