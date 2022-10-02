Англія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу дев'ятого туру АПЛ.

На Енфілді у суботу пройшла справжня гольова перестрілка між Ліверпулем і Брайтоном.

Роберто Де Дзербі дебютував на посаді головного тренера "чайок" з двох м'ячів у ворота "червоних", проте згодом господарям вдалося зробити камбек. Втім, Леандро Троссар наприкінці зустрічі оформив хет-трик і врятував заліковий пункт для своєї команди.

По завершенні гри Ліверпуль так і залишився у середині таблиці, а саме на 9 місці. Брайтон у свою чергу перебуває у топ-4. Звідти команду екс-тренера Шахтаря вже у неділю може посунути МЮ, якому для цього потрібно обіграти Ман Сіті у манчестерському дербі.

Зазначимо, що помічником Де Дзербі є Андреа Мальдера, відомий роботою у національній збірній України.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Брайтон 3:3

Голи: Фірміно, 33, 54, Вебстер, 63 — Троссар 4, 18, 84

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цімікас (Мілнер, 59) — Гендерсон (Елліотт, 59), Фабінью, Тьяго (Нуньєс, 90), Салах, Карвалью (Діас, 46) — Фірміно (Жота, 75).

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Велтман, Еступіньян (Лаллана, 76), Марч — Мак Каллістер, Кайседо, Троссар (Лемпті, 88), Гросс (Мітома, 65) — Велбек.

Попередження: Еступіньян, Александер-Арнольд.