Англія

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії-2022/23.

В одному з центральних матчів дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед у манкуніанському дербі.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота принципового суперника аж шість м'ячів, авторами яких стали Ерлінг Голанд та Філ Фоден — обидва гравці оформили по хет-трику.

У заключному відрізку дубль Антоні Марсьяля дозволив МЮ уникнути поразки принизливого характеру, проте на підсумковий результат це не вплинуло. Фінальний свисток зафіксував рахунок 6:3 на користь чинного чемпіона Англії.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 6:3

Голи: Фоден, 8, 44, 73, Голанд, 34, 37, 64 — Антоні, 56, Марсьяль, 84, 90 (пен.)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Гомес, 41), Аканжі, Аке, Канселу — Гюндоган (Палмер, 75), Де Брюйне (Альварес, 76), Бернарду Сілва — Фоден (Марез, 75), Голанд, Гріліш (Лапорт, 76)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан (Лінделеф, 40), Лісандро, Маласія (Шоу, 46) — Мактоміней (Каземіро, 59), Фернандеш, Еріксен — Антоні, Рашфорд (Марсьяль, 60), Санчо (Фред, 70)

Попередження: ... — Далот, Маласія, Фернандеш