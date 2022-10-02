Англія

Матч АПЛ завершився у нульову нічию.

В рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла вирушила в гості до Лідс Юнайтед.

Незважаючи на видалення вінгера "павлинів" Луїса Сіністеррі на 49-й хвилині зустрічі, підопічним Стівена Джеррарда не вдалося скористатися чисельною перевагою та здобути перемогу в цьому матчі.

Фінальний свисток головного арбітра зафіксував нульову нічию.

Лідс Юнайтед — Астон Вілла 0:0

Лідс: Мельє — Крістенсен (Ейлінг, 68), Кох, Купер, Стрейк — Рока (Фірпо, 58), Адамс — Гаррісон (Саммервіль, 79), Ааронсон (Кліх, 79), Сіністерра — Родріго (Бемфорд, 68)

Астон Вілла: Емі Мартінес — Янг, Конса, Мінгс, Аугустінссон (Беднарек, 45+4) — Ремзі (Інгз, 83), Дуглас Луїс, Макгінн — Бейлі (Буендія, 64), Воткінс, Коутіньо

Попередженння: Сіністерра, Рока, Родріго, Кох — Аугустінссон, Бейлі

Видалення: Сіністерра, 49 (Лідс)