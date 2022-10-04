Англія

"Лісники" розглядають варіант зі зміною тренерського штабу.

Після розгромної поразки Лестеру в матчі дев'ятого туру АПЛ з рахунком 0:4 у пресі з'явилася інформація про те, що керівництво Ноттінгем Форест почало всерйоз розглядати варіант зі звільненням Стіва Купера з посади головного тренера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, йому не вдалося зв'язатися з валлійським фахівцем, щоб дізнатися про його майбутнє в стані "лісників".

За інформацією джерела, Купер ще має шанси залишитися в Ноттінгемі і отримати ще один шанс. Питання про його майбутнє у клубі ще не вирішено.

Нагадаємо, що влітку "лісники" після виходу в АПЛ підписали аж 23 нових футболісти, витративши 162 мільйони євро. У восьми матчах Прем'єр-ліги команда набрала чотири очки і нині посідає останнє місце у таблиці.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на посаду головного тренера Ноттінгем Форест є Рафа Бенітес.