Англія

У рамках чергового матчу групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі зустрінеться із Міланом.

Головний тренер "синіх" Грем Поттер поділився думкою про нападника "россонері" Рафаеля Леау, який за підсумками минулого сезону став найкращим гравцем Серії А.

"Я був вражений грою Леау кожного разу, коли дивився ігри Мілана, це топ-футболіст. З точки зору того, що може статися в майбутньому, хто знає, чи втримає він цей рівень в АПЛ. Але у нього, безумно, є можливості для цього", — цитує слова Поттера журналіст Фабріціо Романо.

Крім того, керманич Челсі висловив ймовірне підписання Крістофера Нкунку з Лейпцига і про те, чи може Кріштіану Роналду перебратися до табору "синіх".

"Я не буду говорити про гравців, які не в нашій команді.

Кріштіану Роналду? Ми можемо витратити цілий день на ці питання. Поки вони не наші гравці, я не буду про них говорити", — добав англійський спеціаліст.

Матч Челсі — Мілан відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція цього поєдинку.