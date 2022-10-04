Англія

Футболіст може вже шукати новий клуб.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек близький до того, щоб залишити клуб узимку.

Футболіст вже дізнався від босів клубу, що його трансферу ніхто не буде перешкоджати.

Існує ще варіант, що ван де Бек захоче залишитись у клубі до літа 2023 року, щоб боротись за місце у складі.

Декілька клубів з Прем'єр-ліги зацікавлені в Донні. Але, ймовірно, він продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті.

ПСВ та Аякс, де ван де Бек найбільше проявив себе, можуть також за нього поборотись. Все буде залежати від самого Донні.