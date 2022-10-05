Швейцарець розповів про відносини фанатів до півзахисника національної збірної України.
Граніт Джака
05 жовтня 2022, 11:30
Півзахисник Арсенала Граніт Джака у інтерв'ю клубному сайту поділився історією про Олександра Зінченка.
"Жартували з Алексом на розминці. Фанати співали його ім'я лише через три тижні в Арсеналі.
Я сказав йому: "Алекс, я тут шість років, і в мене немає пісні, а ти щойно прийшов сюди і одразу її отримав!
Тож я заздалегідь пожартував з ним на полі, а потім наприкінці матчу почув, як наші вболівальники співають моє ім’я. Можливо, вони чули, як я балакаю з Зінченко!"
Нагадаємо, що Арсенал продовжує бути лідером АПЛ після стартових турів чемпіонату.