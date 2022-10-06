Центральний півзахисник лондонського Челсі Нголо Канте не входить до сфери інтересів Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, незважаючи на деякі повідомлення у пресі щодо бажання "канонірів" підписати 31-річного француза, він зараз не є метою для лондонського клубу.

Більше того, зазначається, що й у літнє трансферне вікно Арсенал також не розглядав Канте як потенційну ціль

Нагадаємо, що в поточному сезоні Нголо Канте провів лише два матчі через різні травми.