Англія

"Каноніри" не розглядають варіант із підписанням французького опорника.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Нголо Канте не входить до сфери інтересів Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, незважаючи на деякі повідомлення у пресі щодо бажання "канонірів" підписати 31-річного француза, він зараз не є метою для лондонського клубу.

Більше того, зазначається, що й у літнє трансферне вікно Арсенал також не розглядав Канте як потенційну ціль

Нагадаємо, що в поточному сезоні Нголо Канте провів лише два матчі через різні травми.