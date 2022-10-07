Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів після повернення на телевізійні екрани.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі в рамках десятого туру АПЛ-2022/23 у нашому традиційному анонсі.

ЧЕЛСІ — ВУЛВЕРГЕМПТОН

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минулими вихідними лондонський Челсі в дербі зумів здобути непросту перемогу над Крістал Пелес з рахунком 2:1, тоді як переможний гол "орли" забили на останніх хвилинах завдяки зусиллям Конора Галлахера, який вийшов на заміну. Вже зараз може констатувати факт, що навіть після призначення Грема Поттера на посаду головного тренера Челсі виглядає нестабільно, хоча при цьому в Лізі чемпіонів "сині" напередодні розгромили Мілан із рахунком 3:0 і очікується позитивна тенденція у найближчих матчах.

За підсумками минулого туру АПЛ Вулвергемптон зазнав поразки від Вест Гема, який дуже нестабільно розпочав нинішній сезон. Цей результат коштував роботи Бруну Лаже, якого наступного дня відправили у решту. Поки що питання щодо нового керманіча першої команди "вовків" залишається під питанням, а Стів Девіс і Джеймс Коллінз будуть готувати команду до наступного матчу Прем'єр-ліги з лондонським Челсі. Враховуючи ці факти, нічого хорошого від Вулвергемптона в майбутньому поєдинку чекати не варто, хоча в той же час не варто виключати той факт, що зміна тренерського штабу може дати команді традиційний позитивний імпульс вже зараз.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,41, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 8,63. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,96.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — Чалоба, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Кукурелья — Стерлінг, Маунт — Обамеянг

Вулвергемптон: Са — Семеду, Тоті, Кілман, Хонні — Нунеш, Траоре, Моутіньо — Гедеш, Дієго Коста, Поденсе

Не зіграють: Канте, Фофана — Шикіньо, Калайджич, Хіменес

Під питанням: ... — ...

прогноз 2:0

БРАЙТОН — ТОТТЕНГЕМ

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 19:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Колишнього головного тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який напередодні очолив Брайтон, цими вихідними чекає черговий виклик на новому місці роботи. Минулими вихідними "чайки" у дебютному матчі італійського фахівця зіграли у результативну нічию з Ліверпулем, влаштувавши справжнє шоу на Енфілді. Тепер на Брайтон чекає зустріч із ще однією командою з "великої шістки" — лондонським Тоттенгемом. Заради справедливості, у минулому матчі з мерсисайдцями Брайтон спокійно міг здобувати перемогу, але десь відверто не пощастило (автогол Вебстера), а десь "чайок" просто не вистачило у фізичному плані. Подивимося, як Брайтон упорається з другим серйозним випробуванням поспіль. Поки що команда Де Дзербі йде аж на четвертому місці.

Тоттенгем, у свою чергу, минулого туру зазнав нищівної поразки в дербі північного Лондона, поступившись Арсеналу на Емірейтс з рахунком 1:3. "Каноніри" повністю контролювали гру і у другому таймі зуміли закріпити перевагу після вилучення Емерсона. І добре, якби невдача "шпор" була єдиною за останній час. Декілька днів тому в Лізі чемпіонів команда Антоніо Конте зіграла в нульову нічию з Айнтрахтом, при цьому вийшовши основним складом. Враховуючи це, Брайтон має непогані шанси досягти успіху в майбутній грі.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,58, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 2,81. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,5.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер — Марч, Мак Аллістер, Кайседо, Еступіньян — Троссар, Велбек, Грос

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Перішич, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньйон — Рішарлісон, Кейн, Сон

Не зіграють: Мвепу, Модер — Кулушевскі, Моура

Під питанням: ... — ...

прогноз 2:1

АРСЕНАЛ — ЛІВЕРПУЛЬ

НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після перемоги над Тоттенгемом на підопічних Мікеля Артети чекає чергове непросте випробування в особі Ліверпуля. Після восьми проведених матчів Арсенал продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на одне очко. Когось "каноніри" у цій кампанії приємно дивують, а для когось такий прогрес не лише в результатах, а й у ігровому плані є цілком закономірним. Наразі головне питання, наскільки довго вистачить команди Артети. Не можна не відзначити, що єдине, чого зараз Арсеналу не вистачає, то це кадрів у лаві запасних.

Щодо Ліверпуля, то за підсумками нічиєї з Брайтоном постало одне питання: чим займався тренерський штаб Юргена Клоппа в минулу міжнародну перерву? У Ліверпуля простежувалися помітні проблеми в обороні, особливо на правому фланзі, хоча не можна не відзначити, що в Лізі чемпіонів проти Рейнджерс команді вдалося певною мірою реабілітуватися за невдачу проти "чайок". Але треба також брати до уваги, що матч із Рейнджерс — це все-таки трохи іншого рівня матч на фоні поєдинку з Арсеналом. І цей рівень нижчий.

За версією компанії GG.bet, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 2,62, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,63. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Цимікас — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Не зіграють: Ельнені, Сміт-Роу — Джонс, Кейта, Окслейд-Чемберлен

Під питанням: ... — Робертсон

прогноз 2:1

БОРНМУТ — ЛЕСТЕР

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Брукс, Кенні, Станіслас — Бертранд, Менді, Ндіді, Р. Перейра

Під питанням: Пірсон, Ротвелл, Фредерікс —

прогноз 1:3

МАНЧЕСТЕР СІТІ — САУТГЕМПТОН СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS Не зіграють: Вокер, Стоунс, Філліпс — Лавія, Лівраменто

Під питанням: ... — ... прогноз 4:1

НЬЮКАСЛ — БРЕНТФОРД СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS Не зіграють: Ісак, Дарлоу, Крафт, Рітчі, Шелві — Льюїс-Поттер, Норгорд, Янссон



Під питанням: Сен-Максімен — Піннок

прогноз 2:1

ЕВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 21:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS Не зіграють: Годфрі, Калверт-Льюїн, Міна, Паттерсон, Таунсенд, Голгейт — Ван-Біссака, Вільямс, Грінвуд, Магвайр, ван де Бек

Під питанням: ... — ... прогноз 1:1 ВЕСТ ГЕМ — ФУЛГЕМ НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS Не зіграють: Агуерд, Корне — Вілсон, Курзава, Соломон, Чалоба

Під питанням: ... — Вілліан, Мітрович, Робінсон, Тете

прогноз 2:1

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ЛІДС

НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 16:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Батленд, Клайн, Макартур, Річардс, Фергюсон — Грей, Даллас, Сіністера

Під питанням: Андерсен — Форшоу

прогноз 1:0

НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — АСТОН ВІЛЛА ПОНЕДІЛОК, 10 ЖОВТНЯ, 22:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS Не зіграють: Ніакате, Річардс — Камара, Дінь, Аугустінссон, Дієго Карлос

Під питанням: ... — Кеш, Чамберс