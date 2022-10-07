Форвард набрав чудові кондиції.
Маркус Рашфорд, Getty Images
07 жовтня 2022, 14:26
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на виїзді здолав кіпрську Омонію — 3:2.
Два голи у цьому поєдинку забив нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд. Англієць вийшов на заміну у другому таймі.
Всього у восьми матчах цього сезону в усіх змаганнях Маркус Рашфорд забив п'ять голів. Він вже зрівнявся з собою зразка минулого сезону.
У 32 поєдинках минулої кампанії представник збірної Англії забив всього п'ять м'ячів.
Раніше повідомлялось, що Рашфорд та Гакпо претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.