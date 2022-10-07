Ліга Європи

Крім них на нагороду претендують Віссам Бен-Єддер та Гуелор Канга.

УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи за підсумками матчів третього туру групового етапу.

Претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи:

- нападник Монако Віссам Бен-Єддер — дубль у матчі проти Трабзонспору (3:1);

- півзахисник Црвени Звезди Гуелор Канга — два м'ячі у ворота Ференцвароша (4:1);

- форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд — дубль та гольова передача у матчі проти Омонії (3:2);

- нападник ПСВ Коді Гакпо — два забиті м'ячі у ворота Цюріха (5:1).

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Луческу вийшов на друге місце за кількістю матчів у єврокубках, наздогнавши Венгера.