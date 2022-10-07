Крім них на нагороду претендують Віссам Бен-Єддер та Гуелор Канга.
Маркус Рашфорд, Getty Images
07 жовтня 2022, 09:39
УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи за підсумками матчів третього туру групового етапу.
Претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи:
- нападник Монако Віссам Бен-Єддер — дубль у матчі проти Трабзонспору (3:1);
- півзахисник Црвени Звезди Гуелор Канга — два м'ячі у ворота Ференцвароша (4:1);
- форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд — дубль та гольова передача у матчі проти Омонії (3:2);
- нападник ПСВ Коді Гакпо — два забиті м'ячі у ворота Цюріха (5:1).
Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Луческу вийшов на друге місце за кількістю матчів у єврокубках, наздогнавши Венгера.