Голкіпер Спеції Бартломей Драговскі незабаром може змінити клубну прописку.

Одноклубник Віктора Коваленко зацікавив Лестер, який шукає заміну Касперу Шмайхелю.

Датський ветеран цього літа перейшов до Ніцци, пішовши на наступний крок у кар'єрі. 

Драговскі доволі досвідчений голкіпер, який нещодавно виступав за Фіорентину.

Минулим літом кіпером вже цікавилися клуби Прем'єр Ліги, а саме Саутгемптон та Борнмут.