Англія

Досвідчений голкіпер Спеції може приєднатися до нещодавнього англійського чемпіона.

Голкіпер Спеції Бартломей Драговскі незабаром може змінити клубну прописку.

Одноклубник Віктора Коваленко зацікавив Лестер, який шукає заміну Касперу Шмайхелю.

Датський ветеран цього літа перейшов до Ніцци, пішовши на наступний крок у кар'єрі.

Драговскі доволі досвідчений голкіпер, який нещодавно виступав за Фіорентину.

Минулим літом кіпером вже цікавилися клуби Прем'єр Ліги, а саме Саутгемптон та Борнмут.