Досвідчений голкіпер Спеції може приєднатися до нещодавнього англійського чемпіона.
Бартломей Драговскі
08 жовтня 2022, 14:20
Голкіпер Спеції Бартломей Драговскі незабаром може змінити клубну прописку.
Одноклубник Віктора Коваленко зацікавив Лестер, який шукає заміну Касперу Шмайхелю.
Датський ветеран цього літа перейшов до Ніцци, пішовши на наступний крок у кар'єрі.
Драговскі доволі досвідчений голкіпер, який нещодавно виступав за Фіорентину.
Минулим літом кіпером вже цікавилися клуби Прем'єр Ліги, а саме Саутгемптон та Борнмут.