Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Вулвергемптон.

Лондонський Челсі в рамках 10 туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж прийматиме Вулвергемптон.

Грем Поттер, після перемоги над італійським Міланом (3:0), вирішив використати з перших хвилин Аспілікуету та Чалобу до трійки центральних захисників, тоді як Лофтус-Чік та Кукурелья зіграють на флангах півзахисту, а поміж ними вийдуть Галлагер та Жоржиньйо. Пулишич долучиться до Маунта на позиции під єдиним нападником — Гаверцем.

Бруну Лаже, на тлі поразки від лондонського Вест Гема, залучив до стартового складу Тоті до пари центральних захисників, тоді як Траоре з'явиться на правому фланзі атаки, а на вістря нападу відправиться Дієго Коста.

Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Галлагер, Кукурелья — Пулишич, Маунт — Гаверц.

Запасні: Менді, Чілвелл, Джеймс, Ковачич, Чуквуемека, Обамеянг, Стерлінг, Броя.



Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Хонні — Нунеш, Моутіньо — Траоре, Поденсе, Гедеш — Коста.

Запасні: Саркич, Аїт-Нурі, Москера, Буено, Годж, Ронан, Хван.



Гра Челсі — Вулвергемптон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.