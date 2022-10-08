Англія

Український футболіст розповів, на кого орієнтується.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Міколенко розповів, на кого орієнтується виступаючи на позиції лівого захисника.

"Одразу після цього інтерв'ю ми збираємося. Ми багато говоримо про мою гру, про форму мого тіла, мої рухи.

Я дивлюся відео з Ешлі Коулом, коли він грав за Челсі, та вивчаю їх. Він був агресивним, і я хочу бути таким, як він, я хочу більше грати на атаку.

В останніх іграх я погано грав на атаку, а він був одним із найкращих у цьому аспекті", — наводить слова Миколенка офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, що Евертон проведе найближчий матч 9 жовтня проти Манчестер Юнайтед у 10 турі АПЛ.