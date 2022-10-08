Англія

Завершились суботні матчі чемпіонату Англії.

У рамках десятого туру АПЛ Ньюкасл на своєму полі без проблем розібрався з Брентфорда, а Борнмут вдома впорався з Лестером.

Ньюкасл - Брентфорд 5:1

Голи: Гімараес, 21, 56, Мерфі, 28, Альмірон, 82, Піннок, 90+1 (автогол) — Тоуні, 54 (з пенальті).

Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр (Таргетт, 84), Шер, Ботман, Берн, Бруно Гімараес (Сен-Максимен, 78), Лонгстафф, Віллок, Альмірон (Андерсон, 84), Мерфі (Жоелінтон, 66), Вілсон (Вуд, 84).

Брентфорд: Райя, Хіки (Годдос, 83), Мі (Дамсгор, 71), Айєр, Піннок, Генрі, Єнсен, Дасилва (Янельт, 46), Баптист (Оньєка, 63), Тоуні, Мбемо (Вісса, 62).

Попередження: Тоуні (45).

Борнмут - Лестер 2:1

Голи: Біллінг, 67, Крісті, 71 – Дака, 10.

Борнмут: Нето, Фредерікс (Стейсі, 72), Сенесі, Міфем, Сміт, Крісті, Таверньє, Лерма, Кук, Біллінг (Ентоні, 77), Соланке (Мур, 90).

Лестер: Уорд, Кастань (Амарті, 67), Еванс, Фас, Джастін (Перес, 86), Меддісон, Барнс, Тілеманс, Сумаре (Іхеаначо, 79), Дьюзбері-Холл, Дака (Варді, 67).

Попередження: Фредерікс (40), Сумаре (59), Меддісон (88).