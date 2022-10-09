Англія

Манчестер Юнайтед на виїзді здобув дуже непросту перемогу.

У поєдинку десятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на Гудісон Парк приймав Манчестер Юнайтед.

Команда Френка Лампарда підходила до матчу з найкращою обороною в АПЛ. МЮ, пропустивши шість голів від Манчестер Сіті, також був налаштований на реабілітацію перед фанатами.

Евертон чудово розпочав гру. Алекс Івобі шикарним ударом з дальньої дистанції влучив у правий верхній кут воріт — Давід Де Хеа не дотягнувся до м'яча.

Але відповідь розлючених футболістів гостей не була довгою. Антоні у штрафному прийняв м'яч та пробив у лівий кут воріт Пікфорда.

Через травму Антоні Мартіаля на 29 хвилині на поле вийшов Кріштіану Роналду. І заміна тен Гага спрацювала. За 15 хвилин після виходу Роналду відреагував на пас від Каземіро, обійшов на швидкості захисника та забив. Він оформив свій 700 гол у клубній кар'єрі.

У другому таймі Юнайтед продовжив атакувати, але захист "ірисок" діяв надійно до 81 хвилини. Тоді Маркус Рашфорд, розібравшись з Джорданом Пікфордом, вразив порожні ворота. Але арбітри на VAR побачили гру рукою та відмінили гол.

Евертон — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Івобі, 5 — Антоні, 15, Роналду, 44

Евертон: Пікфорд — Коулмен (Гарнер, 75), Коуді, Тарковскі, Миколенко — Онана, Гує (Калверт-Льюїн, 76), Івобі, Грей, Гордон (Макніл, 67) — Мопе (Рондон, 84).

Манчстер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес, Лінделеф, Далот — Еріксен (Мактоміней, 83), Каземіро, Рашфорд, Бруну, Антоні (Варан, 90+3) — Мартіаль (Роналду, 29).

Попередження: Онана, Гордон, Мактоміней.