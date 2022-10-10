Англія

До вашої уваги — огляд матчу чемпіонату Англії.

У центральному матчі десятого туру АПЛ зійшлися лондонський Арсенал і Ліверпуль. Цікава і бойова гра закінчилася перемогою "канонірів" з рахунком 3:2.

Тим самим команда Мікеля Артети закріпилася на першій сходинці, у той час як підопічні Юргена Клоппа досі не вилізли з середини таблиці.

Відзначимо, що українця Олександра Зінченка не було у заявці на гру.

Огляд матчу:

Арсенал — Ліверпуль — 3:2

Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен) — Нуньєс, 34, Фірміно, 54

Арсенал: Ремсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Такехіро — Томас, Джака — Сака (Ф. Вієйра, 90+4), Едегор (Тірні, 82), Мартінеллі — Жезус (Нкетіа, 90+1)

Ліверпуль: Беккер — Александер-Арнольд (Гомес, 46), Матіп (Конате, 46), ван Дейк, Цімікас — Хендерсон, Тьяго Алькантара - Салах (Фабіньо, 69), Жота (Елліотт, 81), Діас (Фірміно, 42) — Нуньєс

Попередження: Едегор, 45+3 — Діас, 6, Фірміно, 71.

Також у неділю Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Евертоном (2:1).