Англія

24-річний футболіст вимушено повісив бутси на цвях.

Енок Мвепу завершив кар'єру професійного футболіста у віці 24 років, повідомив офіційний сайт Брайтона.

Замбійський футболіст не зможе продовжити грати у футбол через виявлене у нього спадкове захворювання серця.

Через ризик фатального серцево-судинного ускладнення гравець вирішив закінчити професійну кар'єру.

Мвепу проводив у Брайтоні другий сезон. До цього він грав в Австрії за Зальцбург та Ліферінг.