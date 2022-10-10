24-річний футболіст вимушено повісив бутси на цвях.
Енок Мвепу, ФК Брайтон
10 жовтня 2022, 12:59
Енок Мвепу завершив кар'єру професійного футболіста у віці 24 років, повідомив офіційний сайт Брайтона.
Замбійський футболіст не зможе продовжити грати у футбол через виявлене у нього спадкове захворювання серця.
Через ризик фатального серцево-судинного ускладнення гравець вирішив закінчити професійну кар'єру.
Мвепу проводив у Брайтоні другий сезон. До цього він грав в Австрії за Зальцбург та Ліферінг.