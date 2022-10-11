Завершився матч чемпіонату Англії.
Ноттінгем Форест - Астон Вілла, getty images
11 жовтня 2022, 00:12
Астон Вілла в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушила в гості до Ноттінгем Фореста.
Господарі досить швидко відкрили рахунок зусиллями екс-форвада Зорі Денніса Бонавентуре, проте Янг незабаром відновив паритет, встановивши підсумковий рахунок.
Ноттінгем Форест — Астон Вілла 1:1
Голи: Денніс, 15 — Янг, 22
Ноттінгем Форест: Хендерсон – Ор'є (Уільямс, 58), Кук, Маккенна, Тоффоло – Куяте, Фройлер – Йейтс, Гіббс-Уайт (О`Брайен, 90) – Денніс (Серрідж, 71), Джонсон.
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Мінґз, Конса, Янг – Макгінн (Дендонкер, 77), Дуглас Луїс, Ремзі (Арчер, 81) – Коутіньо (Інгз, 65), Буендіа, Уоткінс.