Не найкращі новини у складі мерсісайдської команди.
ТРЕНТ АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД, GETTY IMAGES
11 жовтня 2022, 13:49
Захисники Ліверпуля Жоель Матіп та Трент Александер-Арнольд зазнали травм, повідомляє Athletic.
За інформацією джерела, англієць пропустить два тижні через травму гомілкостопа, а камерунець — два-три тижні через пошкодження литкового м'яза.
Обидва футболісти отримали травми у грі проти Арсеналу у десятому турі англійської Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що Луїс Діас вибув до грудня через травму коліна.