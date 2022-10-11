Англія

Не найкращі новини у складі мерсісайдської команди.

Захисники Ліверпуля Жоель Матіп та Трент Александер-Арнольд зазнали травм, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, англієць пропустить два тижні через травму гомілкостопа, а камерунець — два-три тижні через пошкодження литкового м'яза.

Обидва футболісти отримали травми у грі проти Арсеналу у десятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Луїс Діас вибув до грудня через травму коліна.