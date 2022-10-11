Іспанець похвалив португальського бомбардира.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, Getty Images
11 жовтня 2022, 16:33
У матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги против Евертона Кріштіану Роналду забив свій 700-й гол на клубному рівні.
Цю подію прокоментував колишній воротар Реала Ікер Касільяс.
"700 голів на клубному рівні — це справжнє божевілля, сеньйор Кріштіану Роналду!
Терпіння, і все повернеться на свої місця", – написав Касільяс на своїй сторінці у Twitter.
Раніше повідомлялося, що Twitter Касільяса було зламано.