Англія

Схоже, Джо Шилдс не затримається надовго в Саутгемптоні.

Челсі продовжує працювати над посиленням свого менеджменту і націлився не лише на призначення нового технічного директора, а й спеціаліста у селекційній галузі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб близький до домовленості з директором по підбору персоналу в Саутгемптоні Джо Шилдсом, якого розглядають у стані "синіх" на аналогічну посаду.

Шилдс заробив свій авторитет в Англії як спеціаліст з пошуку талантів від 17 до 23 років, пропрацювавши останні дев'ять років у Манчестер Сіті (в основному як головний скаут з пошуку талантів на півдні Англії), а до цього також відповідаючи за пошук талановитої молоді в Крістал Пелес та Фулгемі.

У Саутгемптон Шилдс прийшов лише у липні цього року, незважаючи на інтерес Челсі та Арсеналу. Зараз же, за інформацією джерела, Шилдс таки вирушить на Стемфорд Бридж.

Серед талантів, яких приписують Шилдсу, відзначаються такі гравці: Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Майкл Олісе (Крістал Пелес), Ліам Делап (Манчестер Сіті), Джейден Брафф (Боруссія Дортмунд), Ромео Лавія (Саутгемптон) Армель Белла-Котчап (Саутгемптон), Хуан Ларіос (Саутгемптон), Сем Едозі (Саутгемптон) та багато інших талантів.